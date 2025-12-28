Süper Lig ne zaman başlayacak? İkinci yarı hangi tarihte başlıyor?
Süper Lig'in ilk devresi sona erdi. Galatasaray ilk yarıyı lider tamamlarken Fenerbahçe ise hiç yenilgi almadı ve 2. sırada yer aldı. Bu hafta maçların olmaması nedeniyle futbolseverler ikinci yarının başlama tarihini aramaya başladı. Peki, Süper Lig ne zaman başlayacak?
Süper Lig’de ilk yarının tamamlanmasının ardından gözler ikinci devreye çevrildi. Takımlar kısa arayı değerlendirirken futbolseverler maç takvimini merak ediyor. Yoğun şekilde "Süper Lig ne zaman başlayacak" sorusu yöneltiliyor.
Süper Lig ne zaman başlayacak?
Türkiye Futbol Federasyonu Süper Lig'in ikinci yarısının 17 Ocak 2026'da başlayacağını duyurdu. 17 Ocak'ta iki maç yapılacak.
18. hafta
17 Ocak 2026 Cumartesi:
17.00 RAMS Başakşehir FK-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük (Başakşehir Fatih Terim)
20.00 Galatasaray-Gaziantep FK (RAMS Park)
18 Ocak 2026 Pazar:
14.30 Kasımpaşa-Hesap.com Antalyaspor (Recep Tayyip Erdoğan)
17.00 Gençlerbirliği-Samsunspor (Eryaman)
17.00 Kocaelispor-Trabzonspor (Turka Araç Muayene Kocaeli)
20.00 Corendon Alanyaspor-Fenerbahçe (Alanya Oba)
19 Ocak 2026 Pazartesi:
17.00 TÜMOSAN Konyaspor-ikas Eyüpspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
20.00 Göztepe-Çaykur Rizespor (Gürsel Aksel)
20.00 Beşiktaş-Zecorner Kayserispor (Tüpraş)