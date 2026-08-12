Süper Lig ne zaman başlıyor? Lig başlama tarihi...
Süper Lig için heyecanlı bekleyiş... Futbolseverler bir an önce ligin başlamasını istiyor. Tam tarihi bilmeyenler "Süper Lig ne zaman başlıyor" sorusuna cevap arıyor.
Süper Lig'de 18 takım yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor. Transfer görüşmeleri de hala devam ediyor. Her takım lige iddialı bir giriş yapmak isterken taraftar lig başlangıç tarihini araştırıyor. İşte "Süper Lig ne zaman başlıyor" sorusunun yanıtı...
Süper Lig ne zaman başlıyor?
Süper Lig'in 2026/27 sezonu 14 Ağustos'ta başlayacak. Lig 21 Aralık'ta devre arasına girecek ve ikinci devre 15 Ocak'ta başlayacak.
14 Ağustos Cuma
21.30 | Galatasaray - Çorum
15 Ağustos Cumartesi
19.00 | Konyaspor - Rizespor
19.00 | Kasımpaşa - Trabzonspor
21.30 | Gaziantep FK - Alanyaspor
21.30 | Gençlerbirliği - Fenerbahçe
16 Ağustos Pazar
19.00 | Başakşehir - Kocaelispor
21.30 | Amed - Erzurumspor
21.30 | Beşiktaş - Eyüpspor
17 Ağustos Pazartesi
21.30 | Samsunspor - Göztepe