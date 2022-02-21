Süper Lig yayın ihalesi için kritik gün

2022-2023 sezonundan itibaren Süper Lig ve TFF 1.Lig karşılaşmalarının yayın hakları için düzenlenen ihalenin sonucu bugün açıklanacak.

Yayın ihalesi sürecinde 14 esas teklif, bir de alternatif teklif geldi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, geçen hafta fiyatların yükseltilmesi için 18 Şubat Cuma günü saat 17.00'ye kadar ek süre verdiklerini açıklamıştı.

Özdemir, "Kulüplerin yayın gelirlerinden maksimum bedel almasını isteyen bir federasyonuz. Eğer umduğumuzu bulamazsak Süper Lig TV'yi kurarız. Buradan gerçekleşecek dekoder satışı ve her kulübün satış miktarlarına göre gelir paylaşımlı bir sistem de düşüncelerimizin içinde. Eğer kulüplerimize uygun bir teklif gelmezse bu yol da gündemdedir. Bunu da değerlendirebiliriz. Daha süremiz var. En uygun şartlar neyse kararımızı alıp yolumuza devam edeceğiz." açıklamasında bulunmuştu.