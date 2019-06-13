Süper Lig yayıncı kuruluşu çekilme haberlerini yalanladı

13 Haziran 2019

Digiturk, beIN Sports'un Türkiye'den çekilmek istediği yönündeki iddiaların asılsız olduğunu ve Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) verilen tüm taahhütlere bağlı kalmaya devam edeceğini duyurdu.

Yayıncı kuruluş Digiturk, Süper Lig ve TFF 1. Lig müsabakalarının 2017-2022 yılları için yayın haklarını 500 milyon dolar artı KDV bedeliyle elinde bulunduruyor. Digiturk bir "beIN Medya" kuruluşu olarak faaliyet gösteriyor.

Basında yer alan haberlere göre, Konyaspor Başkanı Hilmi Kulluk, beIN Sports'un zarar ettiğini ve Türkiye'den çekilmek istediğini öne sürmüştü. Kulluk, Kulüpler Birliği'nin bu konuya ilişkin 18 Haziran'da toplanacağını açıklamıştı.

Söz konusu haberlerin ardından twitter hesabından açıklama yapan Digiturk, iddiaları "asılsız" olarak niteledi.

Digiturk açıklamasında, "Digiturk, TFF ile yaptığı yayın anlaşmasına binaen Türk futbolunun hali hazırdaki en büyük destekçisidir ve 20 yıldan bu yana iş ortaklığı yaptığı TFF'ye verdiği tüm taahhütlere her zaman bağlı kalmıştır, bağlı kalmaya da devam etmektedir. Yayın hakları anlaşmasından doğan her türlü yükümlülük ve ödemeler Digiturk tarafından gerçekleştirilmektedir" dedi.

Açıklamada, bununla birlikte Digiturk'ün TFF'den bazı doğal taleplerde bulunduğu belirtilerek, "Diğer yandan Digiturk uzunca bir süredir, söz konusu anlaşma kapsamındaki bazı ticari hususlar hakkında TFF'den doğal ve makul taleplerde bulunmaktadır. Digiturk öncelikli gördüğü bu hususlar üzerinde TFF ile birlikte çalışmaya devam ederek Türk futboluna hem ulusal hem de uluslararası alanda katkı sunmaya devam etme kararlılığındadır" denildi.