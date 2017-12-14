Süper Loto çekildi

14 Aralık 2017

Milli Piyango İdaresince düzenlenen Süper Loto'nun bu haftaki çekilişi yapıldı.

Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, Süper Loto'nun 530'uncu hafta çekilişinde kazandıran numaralar 5, 10, 19, 20, 38 ve 39 olarak belirlendi.

Haftaya devretti

Süper Loto oyununun bu haftaki çekilişinde 6 bilen çıkmayınca, 12 milyon 292 bin 622 lira 1 kuruş haftaya devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 92 kişi 8 bin 152 lira 60'ar kuruş, 4 bilen 4 bin 899 kişi 164 lira 55'er kuruş, 3 bilen 98 bin 561 kişi 14 lira 10'ar kuruş ikramiye almaya hak kazandı.

6 bilen çıkmayan çekilişte, 2 milyon 945 bin 879 lira 75 kuruş ikramiye dağıtıldı.

Hasılattan, KDV olarak 2 milyon 128 bin 601 lira 59 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 1 milyon 190 bin 255 lira 64 kuruş kamuya aktarılacak.

Kaynak: AA