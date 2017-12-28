Süper Loto çekildi

28 Aralık 2017

Milli Piyango İdaresince düzenlenen Süper Loto'nun bu haftaki çekilişi yapıldı.

Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, Süper Loto'nun 532'nci hafta çekilişinde kazandıran numaralar 7, 20, 33, 39, 40 ve 48 olarak belirlendi.

17 milyon TL haftaya devretti

Süper Loto oyununun çekilişinde 6 bilen çıkmayınca, 17 milyon 806 bin 841 lira 11 kuruşluk ikramiye haftaya devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 69 kişi 13 bin 260 lira 55'er kuruş, 4 bilen 5 bin 7 kişi 196 lira 65'er kuruş, 3 bilen 109 bin 674 kişi 15 lira 45'er kuruş ikramiye almaya hak kazandı.

Çekilişte, 3 milyon 594 bin 67 lira 80 kuruş ikramiye dağıtıldı.

Hasılattan, KDV olarak 2 milyon 597 bin 144 lira 3 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 1 milyon 452 bin 149 lira 40 kuruş kamuya aktarılacak.

Kaynak: AA