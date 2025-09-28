Süper Loto'da büyük ikramiye sahibini buldu! Süper Loto çekiliş sonuçları! Süper Loto çıkan rakamlar! Süper Loto'da hangi numaralar kazandırdı?

Süper Loto'da büyük ikramiye sahibini buldu
Süper Loto'da 146 milyon 985 bin 642 TL'lik büyük ikramiye şanslı numaraları yazan sahibini buldu. 28 Eylül 2025 Pazar Süper Loto çekiliş sonucuna göre kazandıran numaralar, 10-14-31-35-55-57 oldu.
Saat 21.30'da gerçekleştirilen Süper Loto çekilişi millipiyangoonline.com ve Milli Piyango TV Youtube kanalından canlı yayınlandı.
