Süper Loto'da büyük ikramiye sahibini buldu! İşte kazandıran numaralar

Milli Piyango Online ve YouTube üzerinden canlı yayınlanan 21 Ağustos 2025 Süper Loto çekilişi tamamlandı. Kuponuna 9-10-11-15-50 ve 52 numarasını yazan şanslı isim 95 milyon 696 bin 360 TL'lik büyük ikramiyenin sahibi oldu.

Süper Loto kazanan numaralar ve kategoriler

9-10-11-15-50-52