Süper Loto'da büyük ikramiye sahibini buldu! İşte kazandıran numaralar
Süper Loto'da 21 Ağustos 2025 Perşembe çekilişi gerçekleşti. 95 milyon 696 bin 360 TL'lik büyük ikramiye şanslı numaraları yazan sahibini buldu.
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Milli Piyango Online ve YouTube üzerinden canlı yayınlanan 21 Ağustos 2025 Süper Loto çekilişi tamamlandı. Kuponuna 9-10-11-15-50 ve 52 numarasını yazan şanslı isim 95 milyon 696 bin 360 TL'lik büyük ikramiyenin sahibi oldu.
Süper Loto kazanan numaralar ve kategoriler
9-10-11-15-50-52