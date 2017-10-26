Süper Loto'dan 12 milyonluk ikramiye

26 Ekim 2017

Milli Piyango İdaresince düzenlenen Süper Loto'nun bu haftaki çekilişi yapıldı.

Bu haftaki çekilişte 6 bilen iki kişi, 6 milyon 360 bin 842 lira 50'şer kuruş ikramiye kazandı.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bu haftaki çekilişte 5 bilen 122 kişi 6 bin 889 lira 80'er kuruş, 4 bilen 6 bin 73 kişi 148 lira 45'er kuruş ve 3 bilen 115 bin 102 kişi 13 lira 55'er kuruş ikramiye kazandı.

Büyük ikramiyeyi kazanan talihlilerin kuponlarını, Aydın'ın Didim ve İstanbul'un Kadıköy ilçelerinden yatırdığı belirtildi.

Çekilişte, 16 milyon 23 bin 409 lira 55 kuruş ikramiye dağıtıldı.

Hasılattan kamuya KDV olarak 2 milyon 386 bin 508 lira 95 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 1 milyon 334 bin 31 lira 11 kuruş aktarılacak.

Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, Süper Loto'nun 523'üncü hafta çekilişinde kazandıran numaralar 8, 13, 16, 27, 31 ve 46 olarak belirlendi.

Kaynak: AA