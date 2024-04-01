'Süper vali'nin oğlu Tokat'ta kazandı

Yerel seçimler geride kaldı. Tokat'ta belediye başkanlığını MHP adayı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu kazandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre Yazıcıoğlu 44 bin 850 oy alırken, AK Parti'nin adayı Eyüp Eroğlu 24 bin 765 oyda kaldı.

Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, gece yarısı Cumhuriyet Meydanı'nda toplanıp seçim zaferini kutlayan vatandaşlara seslendi.

Yazıcıoğlu, kendisini seçen bütün Tokatlılara teşekkür etti. Tüm Tokatlıların başkanı olacağını anlatan Yazıcıoğlu, şöyle konuştu:

"Kıymetli eşimle o kadar mutluyum ki... Teşekkür ediyoruz. Babama, arkamda görmüş olduğunuz hükümet binasında valilik nasip oldu. Şu arkamızda vilayet binasında hizmet etme şansı buldu. Şimdi bana da tam karşısında Tokat Belediyesinde hizmet etme şansı verildi. Size çok teşekkür ediyorum kıymetli hemşehrilerim, iyi ki varsınız. Sizlerle beraber çok güzel hizmetler yapacağız. Tokat'ı kucaklayacağımızı göreceksiniz."

Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, Türkiye'nin 'Süper Vali' olarak tanıdığı Recep Yazıcıoğlu'nun oğlu.