Şüpheli çantadan benzin ve biber gazı çıktı

Edinilen bilgilere göre, Kernek Karagözlüler Camii'nin tuvalet bölümünde siyah bir sırt çantasını fark eden cami imamı durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipler tarafından yapılan incelemede çanta içerisinde 1,5 litrelik pet şişe içerisinde benzin, bir adet biber gazı ve bir adres notu bulundu.

Bulunan malzemeler incelenmek üzere polis merkezine götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.