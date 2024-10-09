Sur canisi Semih Çelik'in intihar ettiği anda arkasında görünen kişinin kim olduğu ortaya çıktı
İstanbul Fatih'te okul arkadaşı İkbal Uzuner'i Edirnekapı surlarında katleden, öncesinde ise Ayşenur Halil'i öldüren Semih Çelik'in intihar anında arkasında görünen kişinin kim olduğu ortaya çıktı.
İstanbul’un Fatih ilçesinde 4 Ekim’de Edirnekapı surlarının üzerine çıkan Semih Çelik (19), okuldan arkadaşı İkbal Uzuner’i (19) öldürmüş ve parçalara ayırmıştı.
Sur canisi Çelik ardından boğazına ip geçirerek surlardan atlayarak intihar etmişti. Semih Çelik’in öncesinde Ayşenur Halil’i (19) de öldürdüğü ortaya çıkmıştı.
Semih Çelik’in intihar ettiği anın görüntüleri anbean kaydedilmiş ve sosyal medyada yayınlanmıştı. Görüntülerde Çelik’in arkasında bulunan kişinin kim olduğu merak konusu olmuştu.
Bu kişinin müzakere polisi olduğu ortaya çıktı. Surlardaki hareketliliği fark eden polis ekipleri, kontrol için olay yerine çıkmış, cinayeti fark eden ekipler burada bir süre Çelik’i ikna etmeye çalışmıştı. İkna olmayan Çelik, kendini surlardan aşağı bırakmıştı.