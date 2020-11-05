Sürdürülebilir kalkınma için Halfeti’de “nefesler tutuldu”

05 Kasım 2020

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Türkiye’nin Güneydoğu illerinde uzun bir süredir belediyelere sıfır atık ve geri dönüşüm sistemlerinin kurulması için destekler sağlıyor. Bu projelerden biri de “Ev Sahibi Topluluklar için Etkin Kentsel Atık Yönetimi Faz II: Katılımcı Atık Yönetimi Aracılığı ile Sosyal Uyumun Güçlendirilmesi Projesi”. Proje kapsamında salı günü Şanlıurfa’nın Halfeti ilçesinde çok değerli bir farkındalık dalışı gerçekleşti. UNDP Türkiye Mukim Temsilcisi Claudio Tomasi ve dünya serbest dalış rekortmeni milli sporcu Şahika Ercümen, Halfeti’de su altı yaşam konusunda farkındalığa dikkat çekmek için “Sıfır Atık Dalışı” yaptı.

“Sürdürülebilirlik olmadan ekonomik kalkınma olmaz”

UNDP Temsilcisi Tomasi, Kilis ve Haliliye belediye başkanlarının da katıldığı basın toplantısında yaptığı açıklamada 2015 yılında insanlık tarihinde ilk kez tüm dünyanın 17 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi üzerinde uzlaştığını hatırlatarak, “Burada bulunmamızın sebebi de bu hedeflerden biri olan ‘Sudaki Yaşam’a (Hedef 14) dikkat çekmek. Çünkü çevresel olarak sürdürülebilirlik olmadan ekonomik kalkınma da olamaz” dedi. Sıfır atık topluma giden yolda, tüketimi ve atık üretimini sorumlu bir şekilde azaltmanın, geri dönüşümün ve çevre koruma bilincini güçlendirmeyi hedefleyen projelerin önemine dikkat çeken Tomasi, milli sporcu Ercümen’e de UNDP’nin Sudaki Yaşam savunucusu olduğu için teşekkür etti.

“Halfeti su ve su altı sporları merkezi haline gelebiilir”

Milli sporcu Şahika Evcimen ise suyun altında karşılaştığı atıkların gezegenimizi nefes alınamayacak hale getirdiğini belirterek, “Geri dönüşüm imkanlarını kullanmamamızdan ekonomimiz de çok etkileniyor. Bugün yapacağımız dalış çok kıymetli çünkü bazen sesimiz suyun altından daha iyi duyuluyor” dedi. Baraj gölü nedeniyle bir kısmı sular altında olan Halfeti’nin hem spor turizmi hem de sürdürülebilir kalkınma açısından önemli fırsatlar sunabileceğini belirten Evcimen, “Zamanın durduruğu bir yer Halfeti. Tarihle doğa iç içe. Umarım su ve su altı sporları açısından önemli bir merkez haline gelir, sürdürülebilir bir turizm merkezi olur ve ben de bunun bir parçası olmaktan gurur duyarım” dedi.

Belediyelerin atık yönetim süreçlerine destek veriliyor

UNDP’nin “Suriye Krizine Yanıt ve Dayanıklılık Portfolyosu”nun bir parçası olan Etkin Kentsel Atık Yönetimi projesinin genel amacı, halihazırda devam eden Suriye krizi nedeniyle yaşanan ani nüfus artışının etkilerinin en fazla hissedildiği Güneydoğu illerinden Şanlıurfa’nın Haliliye ve Kilis belediyelerinin atık yönetim süreçlerine destek olmak. ABD hükümeti tarafından desteklenen proje kapsamında kent genelinde kurumlara ve bireylere kaynağında ayrıştırma ve geri dönüşüm için eğitim ve ekipman desteği sağlanıyor; sıfır atık bilinçlendirme ve farkındalık oluşturma faaliyetleri gerçekleştiriliyor, itfaiye ekipman ve araç desteği, yenilenebilir enerji alanında eğitimler veriliyor ve istihdam yaratılıyor. Ayrıca belediyelerde sıfır atık teşvik sistemi ve bir mobil uygulama sistemi kurulması amaçlanıyor.

“Hamareteller” Türk ve Suriyeli kadınlara geçim imkanı sağlıyor

XUNDP’nin bölgedeki projeleri aynı zamanda sosyal uyumu da güçlendirerek kültürler arasında köprü olmayı hedefliyor. UNDP ve GAP Bölge Kalkınma İdaresi işbirliği içerisinde bölgede sosyal istikrarın güçlendirilmesi ve özellikle kadınlara geçim imkanı sağlanması amaçlanan başka bir proje de “Hamarateller”. Proje ile ev sahibi ve Suriyeli kadınlar arasında sosyal uyumun güçlendirilmesi ve kadınların yerel pazara erişiminin sağlanması için gerekli mesleki eğitimlerin verilmesi ve altyapının (kooperatif desteği) sağlanması hedefleniyor. Japonya hükümetinin destekleriyle yürütülen projede Gaziantep, Kilis, Şanlıurfa ve Hatay’da Bel-Tur tarafından işletilen Hamarat Eller sosyal tesislerinde Türk ve Suriyeli kadınlar tarafından yöreye özgü arasıcakları üretiliyor. Şanlıurfa’da Hamarateller tarafından üretilen içli köfte gibi yöresel ara sıcaklar sonra paketleniyor ve satılmak üzere donduruluyor. 2018’de açılan tesise proje bütçesinden 500 bin TL destek sağlanmış ve belediye ürünlerin markalaşması için çalışmalarını sürdürüyor.