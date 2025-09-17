Süreç komisyonu bugün toplanacak: Akademisyenler dinlenecek

TBMM’de kurulan Terörsüz Türkiye Komisyonu, iki gün sürecek toplantılarda akademisyenler, diplomatlar, iş insanları ve dernek temsilcilerinden görüş alacak.

Komisyonun 10. toplantısının ilk oturumunda, çatışma çözümü ve barış çalışmalarıyla tanınan akademisyenler söz alacak. Prof. Dr. Havva Kök Arslan, Prof. Dr. Sevtap Yokuş Veznedaroğlu, Prof. Dr. Ayşe Betül Çelik ve Doç. Dr. Çerağ Esra Çuhadar görüşlerini komisyona aktaracak.

Filipinler deneyimi masada

İkinci oturumda ise Filipinler’de Moro Müslümanları ile hükümet arasındaki 40 yıllık çatışmayı sona erdiren barış sürecinde arabuluculuk görevinde bulunan büyükelçi Fatih Ulusoy ve Hüseyin Oruç dinlenecek.

Moro İslami Kurtuluş Cephesi ile devlet arasında 1970’lerden bu yana süren çatışmalar, 2014 yılında imzalanan anlaşmayla sona ermiş ve örgüt silah bırakmayı kabul etmişti.

Aynı oturumda ayrıca Prof. Dr. Deniz Ülke Kaynak, Doç. Dr. Vahap Coşkun ve Milli İstihbarat Akademisi Başkanı Prof. Dr. Talha Köse de söz alacak.

11. toplantı yarın

Komisyonun 11. toplantısı yarın yapılacak. Bu oturumda ise Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde faaliyet gösteren dernek yöneticileri ile sanayici ve iş insanları dinlenecek.