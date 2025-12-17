Süreç komisyonu uzayacak mı? MHP'li Feti Yıldız'dan dikkat çeken açıklama

TBMM’de Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonunun çalışmaları sona yaklaşırken, Komisyon Başkanı Numan Kurtulmuş bugün komisyonda yer alan siyasi partilerin temsilcileriyle 16.00'da bir araya geldi. Görüşme öncesinde MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Komisyonda gelinen aşamaya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Yıldız, sürecin büyük ölçüde raporlar üzerinden ilerleyeceğini belirtti. Bazı partilerin henüz raporlarını teslim etmediğini hatırlatan Yıldız, bu raporların da sunulmasının ardından kapsamlı bir değerlendirme yapılacağını söyledi.

"Komisyonu uzatmanın faydası olabilir"

Yıldız, daha sonra grubu bulunan partilerin katılımıyla raporları ortaklaştıracak bir heyet kurulacağını ifade ederek, "Grubu bulunan partilerle bu raporları ortaklaştıracak bir heyet kurarız. Heyet 5-6 gün çalışır ve nihai rapor ortaya çıkar. Süre normal şekilde doluyor. Başkanla bir görüşelim, uzatmanın faydalı olabileceğini düşünüyorum" diye konuştu.