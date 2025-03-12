“Süreç zehirlenmesin, Türkiye tarihi bir fırsat yakalamıştır”
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, terörsüz Türkiye sürecinin, şeffaf, açık, hiçbir şüpheye yer bırakmayacak şekilde yürütülmesine gayret edildiğini belirterek, “Bu çerçevede hiç kimsenin süreci zehirlememesi gerektiği kanaatindeyiz. Çünkü Türkiye, tarihi bir fırsat yakalamıştır” dedi.
Nagihan KALSIN
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş parlamento muhabirleriyle iftar yemeğinde bir araya geldi. Yemek sonrası konuşma yapan Kurtulmuş, İmralı sürecine ilişkin de değerlendirmeler yaparak, “Bu çerçevede de hiç kimsenin süreci zehirlememesi gerektiği kanaatindeyiz. Çünkü Türkiye, tarihi bir fırsat yakalamıştır.
Bölgesinde etnik ve mezhebi, dini farklılıklar artık çatışma alanları haline dönüştürülmüşken, Türkiye’nin var olan bu terör belasını tarihin çöplüğüne atması ve arasındaki var olan kardeşliği de ilanihaye kıyamete kadar devam etme iradesini ortaya koyması hepimizin ortak sorumluluğudur. Bunun için süreci hiçbir şekilde şahsileştirmeden, bir siyaset pazarı haline getirmeden, burada milletimizin milli menfaatlerini, milletimizin birliğini ve dirliğini sağlayacak bu süreci inşallah tamamlayacağız” İfadelerini kullandı.
“Gelecek nesilleri de ilgilendiriyor”
Türkiye’nin gündeminden terörün kalkmasının, çocukları ve gelecek nesilleri yakından ilgilendirdiğine dikkat çeken Kurtulmuş, “Sizi temin ederim ki Türkiye’nin gündeminden terörün kalkması, yani terörsüz bir Türkiye’nin oluşması, aynı zamanda bölgede de terörün yalpalaması ve terörün bölge gündeminden de kalkmaya başlamasının ilk adımı olacaktır. Onun için diyoruz ki terör örgütünün tasfiyesi, bütün bölge ülkelerini de yakinen ilgilendiren, bu bölge ülkelerinin de yakından takip etmeye çalıştıkları ve kendi gelecekleri için de olumlu sonuçlar çıkarabilecekleri tarihi bir adımdır” değerlendirmesinde bulundu.
“İstikrarı yaymalıyız, ayrışmayı değil”
Bütün Müslümanların aynı çatı altında, bütün insanların da aynı insanlık ortak paydasında buluşabileceklerini asırlar boyu göstermiş bir milletin torunları olduğunu hatırlatan Kurtulmuş, sözlerini söyle sürdürdü;
“İnsanları mezheplerine, meşreplerine göre ayırmanın nerede duracağı ve kimin işine yarayacağı da bilinmez bir durumdur. Bu çerçevede biz de Türkiye olarak mezhep kavgalarından, etnik kavgalardan çok çekmiş bir milletiz. Bu olaylarla Türkiye’de Sünni’yi Alevi’den, Türk’ü Kürt’ten ayırmak isteyenler çok şükür bugüne kadar hedeflerine ulaşamadılar. Bundan sonra da Suriye’de ortaya çıkabilecek olası yasa dışı işleri bahane ederek hiç kimsenin Türkiye’nin içerisinde mezhep ve meşrep tartışmaları üzerinden bir ayrışmayı körüklememesini tavsiye ederiz.
Bu milli bir sorumluluğumuzdur. Biz başkalarından istikrarsızlık ithal edecek bir ülke değil, kendi istikrarımızı yakın komşularımızla paylaşacak olan bir ülkeyiz. Bunun için diyoruz ki bu coğrafyada insanları etnik kimlikleriyle değil, mezhebi kimlikleriyle değil, dini aidiyetleriyle değil, aynı coğrafyanın insanları olmak, aynı birbirine yakın topluluklar olmak, komşu ülkelerde yaşayan insanlar olarak görmek mecburiyetindeyiz.”
Suriye yönetimine 3 tavsiye
Numan Kurtulmuş, Suriye’de yaşananlara değindi. Kurtulmuş sözlerini şöyle sürdürdü: “n Suriye, ümit ederiz ki yeni dönemde demokratik olgunluk içerisinde bütün kesimlerin temsil edildiği yönetimi gerçekleştirmeyi başarır. Suriye yönetimine ilk günden itibaren üç konuda sürekli tavsiyelerimizi ifade ediyoruz.
Bunlardan birisi Suriye’de asla toprak bölünmesinin olmaması, yani Suriye’nin egemen bütünlüğünün devlet olarak sağlanması. Birincisi bu. İkincisi; Suriye’deki bütün toplum kesimlerinin temsil edildiği demokratik olgunluk içerisinde yönetim süreçlerinin ve hakim olunan bir Suriye’nin kurulabilmesidir. Üçüncüsü ise; Suriye’de hiçbir terör örgütünün, yasa dışı hiçbir silahlı grubun kalmaması, mevcut grupların da tek bir Suriye ordusu altında toparlanmasıdır."