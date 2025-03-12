“Süreç zehirlenmesin, Türkiye tarihi bir fırsat yakalamıştır”

Nagihan KALSIN

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş parlamento muhabirleriyle iftar ye­meğinde bir araya geldi. Yemek sonrası konuşma yapan Kurtul­muş, İmralı sürecine ilişkin de değerlendirmeler yaparak, “Bu çerçevede de hiç kimsenin süre­ci zehirlememesi gerektiği kana­atindeyiz. Çünkü Türkiye, tarihi bir fırsat yakalamıştır.

Bölgesin­de etnik ve mezhebi, dini farklı­lıklar artık çatışma alanları ha­line dönüştürülmüşken, Türki­ye’nin var olan bu terör belasını tarihin çöplüğüne atması ve ara­sındaki var olan kardeşliği de ila­nihaye kıyamete kadar devam et­me iradesini ortaya koyması he­pimizin ortak sorumluluğudur. Bunun için süreci hiçbir şekilde şahsileştirmeden, bir siyaset pa­zarı haline getirmeden, burada milletimizin milli menfaatleri­ni, milletimizin birliğini ve dir­liğini sağlayacak bu süreci inşal­lah tamamlayacağız” İfadelerini kullandı.

“Gelecek nesilleri de ilgilendiriyor”

Türkiye’nin gündeminden te­rörün kalkmasının, çocukları ve gelecek nesilleri yakından ilgi­lendirdiğine dikkat çeken Kur­tulmuş, “Sizi temin ederim ki Türkiye’nin gündeminden terö­rün kalkması, yani terörsüz bir Türkiye’nin oluşması, aynı za­manda bölgede de terörün yalpa­laması ve terörün bölge günde­minden de kalkmaya başlaması­nın ilk adımı olacaktır. Onun için diyoruz ki terör örgütünün tasfi­yesi, bütün bölge ülkelerini de ya­kinen ilgilendiren, bu bölge ülke­lerinin de yakından takip etmeye çalıştıkları ve kendi gelecekleri için de olumlu sonuçlar çıkarabi­lecekleri tarihi bir adımdır” de­ğerlendirmesinde bulundu.

“İstikrarı yaymalıyız, ayrışmayı değil”

Bütün Müslümanların aynı ça­tı altında, bütün insanların da ay­nı insanlık ortak paydasında bu­luşabileceklerini asırlar boyu göstermiş bir milletin torunları olduğunu hatırlatan Kurtulmuş, sözlerini söyle sürdürdü;

“İnsanları mezheplerine, meş­replerine göre ayırmanın nere­de duracağı ve kimin işine yara­yacağı da bilinmez bir durum­dur. Bu çerçevede biz de Türkiye olarak mezhep kavgalarından, etnik kavgalardan çok çekmiş bir milletiz. Bu olaylarla Türki­ye’de Sünni’yi Alevi’den, Türk’ü Kürt’ten ayırmak isteyenler çok şükür bugüne kadar hedeflerine ulaşamadılar. Bundan sonra da Suriye’de ortaya çıkabilecek ola­sı yasa dışı işleri bahane ederek hiç kimsenin Türkiye’nin içeri­sinde mezhep ve meşrep tartış­maları üzerinden bir ayrışmayı körüklememesini tavsiye ederiz.

Bu milli bir sorumluluğumuzdur. Biz başkalarından istikrarsızlık ithal edecek bir ülke değil, ken­di istikrarımızı yakın komşula­rımızla paylaşacak olan bir ül­keyiz. Bunun için diyoruz ki bu coğrafyada insanları etnik kim­likleriyle değil, mezhebi kimlik­leriyle değil, dini aidiyetleriyle değil, aynı coğrafyanın insanları olmak, aynı birbirine yakın top­luluklar olmak, komşu ülkelerde yaşayan insanlar olarak görmek mecburiyetindeyiz.”

Suriye yönetimine 3 tavsiye

Numan Kurtulmuş, Suriye’de yaşananlara değindi. Kurtulmuş sözlerini şöyle sürdürdü: “n Suriye, ümit ederiz ki yeni dönemde demokratik olgunluk içerisinde bütün kesimlerin temsil edildiği yönetimi gerçekleştirmeyi başarır. Suriye yönetimine ilk günden itibaren üç konuda sürekli tavsiyelerimizi ifade ediyoruz.

Bunlardan birisi Suriye’de asla toprak bölünmesinin olmaması, yani Suriye’nin egemen bütünlüğünün devlet olarak sağlanması. Birincisi bu. İkincisi; Suriye’deki bütün toplum kesimlerinin temsil edildiği demokratik olgunluk içerisinde yönetim süreçlerinin ve hakim olunan bir Suriye’nin kurulabilmesidir. Üçüncüsü ise; Suriye’de hiçbir terör örgütünün, yasa dışı hiçbir silahlı grubun kalmaması, mevcut grupların da tek bir Suriye ordusu altında toparlanmasıdır."