Süresiz nafaka için kritik gün: AYM kararını verecek

Anayasa Mahkemesi (AYM), boşanma sonrası verilen süresiz nafaka uygulamasına ilişkin kritik başvuruyu gündemine aldı. Yüksek Mahkeme, düzenlemenin iptali talebini yarın yapılacak Genel Kurul toplantısında esastan görüşerek karara bağlayacak.

Antalya 12. Aile Mahkemesi, 2025 yılında baktığı bir dava kapsamında Türk Medeni Kanunu'nun 175. maddesinde yer alan yoksulluk nafakasına ilişkin düzenlemenin iptali talebiyle AYM'ye başvuruda bulundu.

Başvuruda, boşanma sonrası bağlanan yoksulluk nafakasının "süresiz olması"na yönelik hükmün değerlendirilmesi istendi.

Başvuruyu esastan ele alacak olan Anayasa Mahkemesi, yapılacak değerlendirme sonucunda düzenlemenin iptaline, iptal talebinin reddine ya da görüşmenin ertelenmesine karar verebilecek.

Mevcut düzenleme ne diyor?

Türk Medeni Kanunu'nun "yoksulluk nafakası" başlıklı 175. maddesinde mevcut düzenleme şu ifadelerle yer alıyor:

"Boşanma yüzünden yoksulluğa düşecek taraf, kusuru daha ağır olmamak koşuluyla geçimi için diğer taraftan mali gücü oranında süresiz olarak nafaka isteyebilir. Nafaka yükümlüsünün kusuru aranmaz."