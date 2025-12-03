Süresiz nafaka kalkacak mı, ne zaman kalkacak?

Süresiz nafaka kalkacak mı? Ayrılan eşler yıllardır bu soruya cevap arıyor. Bugün konu bir kez daha gündeme gelirken Bakan Tunç gazetecilerin sorusu üzerine açıklama yaptı. Şimdi ayrıntılar merak ediliyor. İşte detaylar...

Süresiz nafaka kalkacak mı?

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesinde 11. Yargı Paketi ile ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Tunç, "Süresiz nafakanın kaldırılması gündemde mi" sorusuna ise "Şu anda gündemde değil. Aile hukukuyla ilgili çalışmalarımız var ama şu anda gündemimizde değil" dedi.