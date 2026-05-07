Süresiz nafaka kalkıyor mu? Gözler 12. Yargı Paketi'nde

12. Yargı Paketi'ne ilişkin çalışmalar sürerken, düzenlemede toplumun geniş kesimlerini ilgilendiren başlıkların yer alabileceği belirtiliyor.

Edinilen bilgilere göre pakette nafaka uygulamasından boşanma süreçlerine, televizyon programlarından hobi bahçelerine kadar birçok konuda yeni adımlar gündemde bulunuyor.

Nafaka düzenlemesi gündemde

Çalışmalar kapsamında süresiz nafaka uygulamasının sona erdirilmesi planlanıyor. Düzenlemeyle birlikte nafaka için alt sınırın 5 yıl olarak belirlenmesi üzerinde duruluyor.

Uzun süreli evliliklerde ise nafaka süresinin belirlenmesinde hakime takdir yetkisi verilmesi hedefleniyor. Bu kapsamda evlilik süresinin yarısının esas alınacağı ifade ediliyor. Örneğin 20 yıllık bir evliliğin sona ermesi halinde 10 yıl nafaka ödenebilmesinin önü açılabilecek.

Öte yandan, evli çiftlerin ayrı yaşamasının da boşanma sebebi sayılmasına yönelik düzenleme hazırlığı yapıldığı öğrenildi.

Duruşmalar arasındaki süre 3 ayı geçmeyecek

Yargı süreçlerinin hızlandırılmasına yönelik başlıklar da paket kapsamında değerlendiriliyor. Buna göre hakimlerin, hukuki konuların tespiti için bilirkişiye başvurmasının önüne geçilmesi planlanıyor.

Ayrıca duruşmalar arasındaki sürenin 3 ayı aşmaması hedefleniyor. Sürenin 3 ayı geçmesi halinde ise hakimin makul gerekçesini yazılı olarak belirtmesinin zorunlu tutulacağı ifade ediliyor.

Gündüz kuşakları için içerik çalışması

Paket kapsamında televizyonların gündüz kuşağı programlarına yönelik düzenleme de gündemde yer alıyor.

Kaynaklar, bazı programlarda "yargılama" yapıldığı yönündeki eleştiriler nedeniyle içeriklere ilişkin çalışma yürütüldüğünü belirtti.

Hobi bahçeleriyle ilgili yeni adım

Tarım arazilerindeki kaçak yapılar için de yeni bir yönetmelik hazırlığı yapılıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu konuda çalışma yapılması yönünde talimat verdiği belirtiliyor.

100 binin üzerinde hobi bahçesi davası bulunduğunu ifade eden kaynaklar, bu sorunun çözüleceğini belirtti.