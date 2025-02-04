Suriye lideri Ankara'da! Masada siyasi, askeri ve ekonomik işbirliği var

Suriye'de Beşar Esad'ın devrilmesinin ardından geçici olarak devlet başkanlığı koltuğuna oturan Ahmed Şara, Suudi Arabistan ziyaretinin ardından bugün Türkiye'ye geliyor.

Siyasi destek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ahmed Şara'nın görüşmesinde Türkiye ile Suriye'nin güvenlik konusunda atacağı adımlar masaya yatırılacak.

BBC Türkçe'nin haberine göre yeni anayasa yazımı ve siyasi süreçle ilgili yasal düzenlemelerde Ankara Suriye'ye destek verecek.

PYD'nin de gündeme gelmesi bekleniyor

Ziyarette gündeme gelecek en kritik konulardan biri Suriye'nin kuzeyindeki terör örgütü PYD/PKK yapılanması. Özellikle bu konuda Ankara ile Şam'ın işbirliğine kesin gözüyle bakılıyor.

Gündeme gelecek bir diğer konu ise bölgede IŞİD'le mücadelenin nasıl seyredeceği.

Ekonomik gelişmeler konuşulacak

Ekonomik işbirliğinin gelişmesi ve ticaretin artması için özellikle Suriye'nin kalkınması açısından büyük önem taşıyor. Erdoğan ile Ahmed Şara'nın ekonomik ilişkileri masaya yatırmaları ve izlenecek yol haritasını ele almaları bekleniyor.