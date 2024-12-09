Suriye Milli Ordusu Münbiç'te tam kontrol sağladı!

Suriye Milli Ordusu (SMO) Özgürlük Şafağı Operasyonu'nda Münbiç'in batısındaki Ureyme beldesi ile kuzeydeki Um Dadat köyünü terörden arındırarak, ilçenin kontrolünü ele geçirdi.

Münbiç, uzun zamandır terör örgütü PKK/YPG'nin işgalindeydi. Fırat Nehri'nin batısındaki en büyük terör yuvalanması olan bölgede şimdi mayın ve tuzaklara karşı arama tarama faaliyetleri yapılıyor. 1 Aralık'ta başlatılan operasyonun ilk gününde de Tel Rıfat ilçe merkezi PKK/YPG'den kurtarılmıştı.

Münbiç'in önemi

PKK/YPG, Münbiç ilçesini Mayıs-Ağustos 2016 döneminde ABD'nin desteğiyle başlattığı saldırı sonucu ele geçirmişti. ABD, Türkiye'ye, terör örgütü DEAŞ'tan temizlenmesinin ardından PKK/YPG'lilerin ilçeyi terk edeceğinin sözünü vermiş ancak bunu yerine getirmemişti.

Rusya da Ekim 2019'da Türkiye ile Barış Pınarı Harekatı sırasında vardığı mutabakatla terör örgütünü Münbiç'ten çıkarmayı taahhüt edip teröristlerin ayrıldığını bildirmiş, öte yandan örgüt buradan çıkmamıştı.

PKK/YPG'nin Suriye-Irak sınırından başlayarak Suriye'nin batısında ucu Akdeniz'e ulaşacak terör koridoru açma planında Münbiç merkezi öneme sahipti. Türkiye, Ağustos 2016'daki Fırat Kalkanı Harekatı'yla Afrin-Tel Rıfat ile Münbiç arasında doğrudan bağlantı kurulması hazırlıklarına darbe indirmişti.

Suriye Geçici Hükümetinden tebrik

Suriye Geçici Hükümeti Başkanı Abdurrahman Mustafa, X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Suriye'nin egemenliğinin yeniden tesisi yolunda yeni bir adım olarak Münbiç kenti ve kırsalını terör örgütü PKK/YPG'den kurtaran halkı ve Suriye Milli Ordusu'nu tebrik etti.

Mustafa, Suriye topraklarının özgürleştirilmesini tamamlama ve halkın özgürlük ve onur özlemini gerçekleştirme çağrısında bulundu.