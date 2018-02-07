"Suriye rejimi ile temas söz konusu değil"

07 Şubat 2018

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Beştepe'de gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Kalın'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

''AB süreci ile ilgili son birkaç günde önemli bazı gelişmeler yaşandı. Beklentimiz, karşılanan 72 kriter çerçevesinde vize serbestisinin en kısa sürede hayata geçirilmesi. Bunun 2018 içerisinde hayata geçirilmesi, Türkiye-AB ilişkilerine yeni bir ivme kazandıracaktır.

"Operasyonda kritik bölgeler teröristlerden temizlendi"

Operasyon planlandığı şekilde devam etmektedir. Şu ana kadar çok önemli noktalar kritik bölgeler teröristlerden temizlenmiştir. Operasyonda bin civarında terörist etkisiz hale getirilmiştir. Afrin'deki terör unsurları tamamen temizlenecek. ÖSO meşru Suriye muhalefetinin önemli bir parçasıdır. Teröristlerin yeni arayışlara girdiğini görüyoruz.

ABD umarız YPG'ye verdiği desteği bir an önce sonlandırır. Zaman zaman çeşitli ülkelerden 'PYD, YPG'yi terör örgütü olarak görmüyoruz' şeklinde açıklamalar yapıldığını görüyoruz.

Zeytin Dalı Harekatı'nın ekonomimize herhangi bir olumsuz etkisi olmamıştır, bundan sonra da olması beklenmemektedir.

"Suriye rejimiyle temas söz konusu değil"

Kılıçdaroğlu'nun PYD YPG'nin terör örgütü olduğunu ifade etmesi memnuniyet verici ama hala CHP içerisinde PYD YPG'ye terör örgütü diyemeyen onlara destek veren bir takım seslerin olduğunu da görüyoruz.

Suriye rejimiyle herhangi bir temasımız söz konusu değil, şu anda öyle bir temasın kurulması da söz konusu değil.

"ABD sahada somut adım atmalı"

Biz Amerika Birleşik Devletleri ile güvenin yeniden tesisi için bir çaba içerisindeyiz ama bu güveni sağlayacak olan da aynı zamanda Amerikan yönetiminin sahada atacağı somut adımlardır.

"Türk ifadesinin kaldırılması Bakanlar Kurulu'nun görevi"

(TTB'deki 'Türk' ifadesinin kaldırılması) Türkiye'de faaliyet gösteren bir STK'nın Türkiye'deki genel kamuoyunun hassasiyetlerini gözardı ederek başka birtakım kaygılarla, ideolojik olabilir, başka şeyler olabilir, açıklamalar yapması, tutumlar sergilemesi elbette kamuoyunda tepkiye yol açar. Sayın Cumhurbaşkanımız da bu tepkiyi dikkate alarak bir çağrıda bulundu. Bundan sonrası Bakanlar Kurulunun uhdesindedir, süreç orada işleyecektir."