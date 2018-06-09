Suriye sınır duvarı tamam, sırada İran var

09 Haziran 2018

Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ), Suriye’den Türkiye’ye yasadışı geçişlerin önlenmesi hedefiyle 564 kilometrelik güvenlik duvarı inşa etti.

İnşası tamamlanan duvarın basın mensuplarına tanıtımında konuşan TOKİ Başkanı Ergün Turan, Suriye sınırında 564 kilometre uzunluğundaki duvarı bitirdikten sonra İran sınırında 144 kilometrelik sınır duvarının inşasına başlandığını kaydetti.

İran sınır duvarının da çalışmalarının bitme aşamasına geldiğini ifade eden Turan, Hakkari Yüksekova’da Esendere Gümrük Kapısı ile Dolaylı Tepe arasındaki 43 kilometrelik hat üzerinde güvenlik duvarı inşa edeceklerini açıklayarak, “Esendere Gümrük Kapısı ile Dolaylı Tepe arasındaki 43 kilometrelik hat için en kısa sürede ihalemizi yapıp inşaata başlayacağız. Buradaki sınır duvarlarımız da sona erdiğinde Suriye ve İran sınırımız daha güvenli hala gelecek” ifadelerini kullandı.

Bir yandan da mayınlar temizleniyor

Suriye sınırında Asi nehrinin bulunduğu hat dışında kalan 711 kilometrelik sınır hattı, 3 metre yüksekliğinde 2 metre genişliğinde 7 tonluk seyyar bloklar ile kapatıldı. Güvenlik duvarının 200 kilometresi valilikler geriye kalan kısmı ise TOKİ tarafından yapıldı. Daha önce mayınlı araziler olan bu bölgelerde bir yandan da mayın temizleme çalışmaları devam ediyor.

Yeni yol ile 15 dakika’da devriye

Sınır duvarının yanında, sınır hattı boyunca uzanan yol da inşa edildi. Şirketin paylaştığı bilgilere göre, Mehmetçiğin devriye atmasına önemli kolaylık sağlayan yol 30-40 kilometrelik bir mesafede 15 dakika içerisinde devriye atılmasını sağlıyor. Sınır duvarının arkasında yapılan bu yollar sayesinde riskli araziden geçerek güvenlik duvarına ulaşacak askerler, sınır hattı boyunca istedikleri noktaya müdahale edebilme imkanına sahip.

5 katlı 22 adet Kulekol inşa edildi

Suriye ve İran sınırını kapsayan güvenlik hattı projesinde güvenlik duvarının yanı sıra Gaziantep-Kilis sınır hattında 15 metre yüksekliğinde ve 5 katlı 22 adet Kulekol inşa edildi. Roket saldırılarına karşı dayanıklı malzemeyle inşa edilen Kulekol’ların 4 modülü duvar elemanları, 1 modülü de döşeme ve parapetler olmak üzere toplam 5 parçadan oluşuyor. Kulekollar zemin ile beraber toplam beş kattan oluşurken üçüncü kat da gözetleme katı olarak kullanılacak.

Kaynak: AA