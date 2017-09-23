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Suriye sınırına askeri sevkiyat

Suriye sınırındaki birliklere takviye amaçlı gönderilen ve aralarında askeri ambulansların da bulunduğu araçlar, demiryoluyla Hatay'a ulaştı

Suriye sınırına askeri sevkiyat
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Suriye sınırındaki birliklere takviye amaçlı gönderilen ve aralarında askeri ambulansların da bulunduğu araçlar, demiryoluyla Hatay'ın İskenderun ilçesine ulaştı.

Türkiye'nin farklı illerindeki askeri birliklerden trenle nakledilen araçlar, İskenderun Garı'na geldi.

Askeri araçların, Suriye sınırındaki birliklere takviye amaçlı gönderildiği ve sınırda konuşlandırılacakları öğrenildi.

Askeri araçların sevk edilmek üzere vagonların üzerinde bekleyişi sürerken, çevrede de güvenlik önlemlerinin alındığı görüldü.

Kaynak: AA

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