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Suriye sınırına askeri sevkiyat

Bazı birliklerden gönderilen obüs ve zırhlı personel taşıyıcıların yüklü olduğu TIR'lar, sınır hattına hareket etti.

Suriye sınırına askeri sevkiyat
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Suriye sınırındaki birliklere takviye olarak gönderilen obüs ve zırhlı personel taşıyıcı yüklü TIR'lar, sınır hattına hareket etti..

Bölgedeki çeşitli birliklerden gönderilen 5'i obüs yüklü tırdan oluşan 8 araçlık konvoy, jandarma eskortu eşliğinde Kilis'ten geçerek Gaziantep'in İslahiye ilçesinin Suriye sınır hattı istikametine doğru yol aldı.

Geniş güvenlik önlemleri altında götürülen askeri araçların, Suriye sınırındaki birliklere takviye amaçlı sınırda konuşlandırılacağı öğrenildi.

Kaynak: AA

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