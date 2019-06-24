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Suriye sınırına askeri sevkiyat

TSK, Suriye sınırındaki askeri birliklere zırhlı personel taşıyıcısı ve komando takviyesi yaptı.

Suriye sınırına askeri sevkiyat
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Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye sınırındaki askeri birliklere zırhlı personel taşıyıcısı ve komando takviyesi yapıldı.

Türkiye'deki farklı birliklerden tırlar üzerinde gönderilen 20 zırhlı personel taşıyıcı ve komando birlikleri Hatay'ın Reyhanlı ilçesine geldi.

Zırhlı personel taşıyıcı ve komandoların sınır birliklerine takviye amaçlı gönderildiği öğrenildi.

Kaynak: AA

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