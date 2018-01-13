13 Ocak 2018

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Elazığ'daki AK Parti kongresindeki konuşmasında, "Bir araya toplayıp ordu kurduklarını sandıkları çapulcuları Allah'ın izniyle, bir haftayı bulmaz, nasıl darmadağın edeceğimizi görecekler. Dün Cerablus'tan El Bab'a kadar olan hatta 3 bin DEAŞ'lıyı imha etmiştik. Yarın gerekiyorsa 3 bin teröristi daha buralarda imha ederiz" sözleri sonrasında Suriye sınırında sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Öğle saatlerinde TSK unsurları Hatay Reyhanlı'dan Afrin'deki PYD mevzilerine top atışları yapmıştı. Akşam saatlerinde Suriye sınırına tank sevkiyatı yapıldığı görüldü.

Türkiye'deki çeşitli birliklerinden kente gelen 5 tank yüklü TIR konvoyu, Hatay'ın Reyhanlı ilçesine geldi. Konvoy burada güvenlik önlemleri altında Suriye sınırındaki birliklere sevk edildi.

Tankların birliklere takviye amaçlı gönderildiği öğrenildi.

TSK, Afrin'deki PYD mevzilerini vuruyor

Erdoğan: Bir haftaya kalmaz ne yapacağımızı görecekler

Kaynak: AA