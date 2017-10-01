Suriye sınırına zırhlı araç sevkiyatı
Suriye sınırındaki askeri birliklere takviye amaçlı zırhlı personel taşıyıcılar ile çeşitli askeri araçlar gönderildi.
Suriye sınırındaki birliklere takviye amaçlı gönderilen zırhlı personel taşıyıcılar ile askeri araçlar, Hatay'ın Reyhanlı ilçesine ulaştı.
Çeşitli birliklerden gönderilen zırhlı personel taşıyıcılar ile askeri araçların bulunduğu konvoy, ilçeye varmalarının ardından Suriye sınır hattı istikametine doğru hareket etti.
Güvenlik önlemleri eşliğinde ilerleyen askeri araçların, sınırdaki askeri birliklere takviye amaçlı gönderildiği öğrenildi.
Kaynak: AA