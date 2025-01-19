Suriye sınırında hareketlilik: Zırhlı araç ve mühimmat sevk edildi
Suriye'deki yeni yönetimle beraber, bölgedeki terör örgütlerinin akıbeti merak edilirken Türkiye sınırında da hareketli anlar yaşanıyor. PKK/YPG'nin kontroldündeki Suriye'nin Ayn El Arap (Kobani) kentinin karşısında yer alan Suruç ilçesine sabah saalerinde çok sayıda zırhlı araç ve mühimmat sevkiyatı yapıldığı öğrenildi.
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PKK/YPG terör örgütünün kontrolünde yer alan Suriye'nin Ayn El Arap (Kobani) kenti sınırına zırhlı araç ve mühimmat sevkiyatı gerçekleştirildi.
Şanlıurfa'nın Suruç ilçene bağlı kırsal Aligör Mahallesi'nden geçen askeri konvoy, sınıra hattına doğru ilerledi