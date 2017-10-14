'Suriye, Türkiye'nin çekilmesini istedi' iddiası

14 Ekim 2017

Reuters'ın Esad rejiminin dışişleri bakanlığına dayandırdığını iddiasına göre, Suriye, Türkiye'den Suriye'nin kuzeybatısında yer alan Türk Silahlı Kuvvetleri personelini 'acil ve koşulsuz' şekilde geri çekmesini talep etti.

Habere göre Suriye, Türk askerlerinin bölgede bulunmasının "açık bir saldırı" olduğunu iddia etti.

Türk Silahlı Kuvvetleri personeli, çatışmasızlık bölgesini teşkil etmek üzere Astana uzlaşması doğrultusunda İran ve Rusya ile aldığı ortak karar ve TBMM'den aldığı sınırötesi tezkere yetkisiyle İdlib'te gözlem görevini yerine getirmek üzere sınırın Suriye tarafına geçiş yapmıştı.