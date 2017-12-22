Suriye Ulusal Diyalog Kongresi'nin tarihi belli oldu
Suriye Ulusal Diyalog Kongresi'nin 29-30 Ocak'ta Rusya'nın Soçi şehrinde yapılacağı bildirildi. Türkiye ise, terör örgütü PYD/PKK konusundaki kırmızı çizgiyi yineledi.
Suriye'de Rusya, İran ve Türkiye'nin garantörlüğünde sağlanan ateşkesin durumuna ilişkin görüşmelerin gerçekleştirileceği Ulusal Diyalog Kongresi'nin 29-30 Ocak tarihlerinde yapılacağı açıklandı.
Karar, Kazakistan'ın başkenti Astana'da düzenlenen 8. Suriye konulu toplantıda alındı.
Öte yandan Türkiye, terör örgütü PYD/PKK'nın Ulusal Diyalog Kongresi'ne katılımını kabul etmeyeceğini bildirdi.
Astana'da Rus ve İran heyetleriyle Soçi'de yapılacak Kongre'nin katılımcılarını istişare eden Türk yetkililerin, terör örgütü PYD/PKK'nın kongreye davet edilmesine karşı çıktığı öğrenildi.
Türk heyeti, daha önce Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun vurguladığı çerçevede, terör örgütünün uzantılarının dahi kongreye katılmasının kabul edilmeyeceğini yineledi.
Edinilen bilgiye göre, Türkiye garantör ülkelerle, Suriye Kürt Ulusal Konseyi'nin (ENKS) terörist faaliyetlerle ilişkisi olmadığından hareketle Soçi'ye davet edilebileceği görüşünü paylaştı.
Kaynak: AA