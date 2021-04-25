Suriye ve Yunanistan'a kaçmaya çalışan 41 kişi yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye ve Yunanistan'a yasa dışı yollarla kaçmaya çalışan 41 kişinin yakalandığını duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) yaptığı açıklamada "Ülkemizden Suriye ve Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan toplam 41 şahıs yakalandı.



Yakalanan şahıslardan birinin Kırmızı Bülten ile uluslararası seviyede aranan radikal terör örgütü, birinin FETÖ ve birinin de PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu tespit edildi." ifadelerine yer verdi.