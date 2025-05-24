Suriye, yüksek öğretimde Türkiye'nin desteğini bekliyor

İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi ve İslam Ülkeleri Akademisyenler ve Yazarlar Birliği (AYBİR) Başkanı Ebubekir Ceylan, yüksek öğretimin mevcut durumunu değerlendirmek ve iş birliği imkanlarını görüşmek amacıyla Suriye’ye ziyarette bulundu. Ceylan, ziyaretin ardından yaptığı açıklamada, Suriye’nin yeniden inşa sürecinde yüksek öğretimin önemli bir yer tuttuğunu belirtti.

“2011 yılından bu yana süren iç savaş, akademik altyapıyı derinden sarstı” diyen Ceylan, savaş nedeniyle çok sayıda akademisyen ve öğrencinin ülkeyi terk ettiğini, binlerce öğrencinin ise eğitimini yarıda bırakmak zorunda kaldığını dile getirdi.

Türkiye’nin yüksek öğretimdeki tecrübesini Suriye ile paylaşmaya hazır olduğunu ifade eden Ceylan, “AYBİR olarak yüksek öğretimin yeniden inşasına nasıl katkı sunabileceğimizi araştırmak için dört kişilik bir heyetle Halep, İdlib, Azez, Hama, Humus ve Şam’da akademisyenlerle ve rektörlerle bir araya geldik. Şam’da Yüksek Öğretim Bakanı ile de görüştük” dedi.

"Akreditasyon ve öğrenci değişimi öncelikli gündem"

Ceylan, Suriye üniversitelerinin yurt dışı akreditasyonlara ihtiyaç duyduğunu, bu noktada Türkiye’den destek talep edildiğini belirtti. Görüşmelerde ayrıca öğrenci ve akademisyen değişim programlarının, Arapça kurslarının ve ortak lisans programlarının gündeme geldiğini söyledi.

İlahiyat gibi bazı bölümlerde çift taraflı eğitim modeli önerdiklerini aktaran Ceylan, “Bir öğrenci iki yılını Türkiye’de, iki yılını Suriye’de okuyabilir. Böylece hem Türk öğrenciler Arapça pratik yapar hem de Türkiye’nin akademik birikimi aktarılmış olur” değerlendirmesinde bulundu.

"Türk-Suriye Üniversitesi kurulabilir"

Ceylan, ziyaretin ardından YÖK Başkanı ve üniversite rektörlerinin de Suriye’ye gittiğini ve Türk-Suriye Üniversitesi kurulması fikrinin yeniden gündeme geldiğini açıkladı. “Türk-Alman Üniversitesi benzeri bir model üzerinde çalışılıyor. Yakın zamanda böyle bir üniversitenin kurulması söz konusu olabilir” dedi.

Türkiye’de yüksek lisans ve doktora eğitimi alan çok sayıda Suriyeli öğrenci olduğunu hatırlatan Ceylan, “Bu öğrencilerin kendi ülkelerinde akademisyen olarak sisteme entegre olmaları en büyük arzumuz” diye konuştu.

"Osmanlı Araştırmaları Merkezi talebi"

Suriye’deki temaslarında çeşitli önerilerin de kendilerine iletildiğini söyleyen Ceylan, Şam Üniversitesi’nin Osmanlı Araştırmaları Merkezi kurulması talebinde bulunduğunu aktardı. Ayrıca Türk Dili ve Edebiyatı bölümlerinin açılması ve Türkiye’den uzman akademisyenlerin görevlendirilmesi istendi.

Suriye üniversitelerinde Osmanlıca yazma eserlerin okutulduğuna dikkat çeken Ceylan, bu alanda uzman desteğine ihtiyaç duyulduğunu, yazma eser envanterlerinin çıkarılması konusunda da Türkiye’den yardım beklendiğini söyledi.

“Türkiye’ye yönelik ciddi bir memnuniyet var”

Ziyaret boyunca kendilerine gösterilen ilgiden memnun olduklarını ifade eden Ceylan, “Suriye’de görüştüğümüz akademisyenler Türkiye’nin desteğini takdirle karşılıyor. Yeniden inşa sürecinde Türkiye’ye duyulan güven ve beklenti çok yüksek. Biz de AYBİR olarak bu süreci raporlayıp eylem planına dönüştürmeyi hedefliyoruz” diye konuştu.