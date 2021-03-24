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'Suriye'de 11 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi'

Suriye'nin kuzeyinde saldırı girişiminde bulunan 11 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyinde bulunan Barış Pınarı bölgesinde saldırı girişiminde bulunan 11 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK/YPG'nin Barış Pınarı bölgesindeki huzur ve güven ortamını bozmasına izin vermedik ve vermeyeceğiz. Bölgede her türlü tedbiri alan kahraman komandolarımız, bir saldırı girişimini daha önleyerek 11 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi." ifadeleri kullanıldı.

 

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