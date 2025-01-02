Suriye’de görülen Orduspor otobüsünün sırrı çözüldü!
Orduspor FK takım otobüsünün Suriye’de görüldüğüne dair sosyal medyada paylaşılan görüntüler büyük merak uyandırdı. Konuya yönelik açıklama yapan kulüp yetkilileri, söz konusu otobüsün iki hafta önce satıldığını ve Suriye'de bulunma sebebinin de yeni sahibi ile ilgili olduğunu belirtti.
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TFF 3. Lig’de mücadele eden 52 Orduspor FK’nın takım otobüsünün, Suriye’de görüldüğüne dair görüntüler sosyal medyada geniş yer buldu. Kısa sürede yayılan görüntülerde, mor-beyazlı takımın logosunun bulunduğu otobüsün Şam’a doğru hareket ettiği görülüyor.
Konuya ilişkin kulüpten yapılan açıklamada ise otobüsün 18 Aralık 2024 tarihinde satıldığı ve kulüp ile ilişkisinin kalmadığı dile getirildi.