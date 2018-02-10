Suriye'de İsrail jeti düşürüldü

10 Şubat 2018

İsrail ordusu, Suriye'de bulunan "İran hedeflerine" saldırı düzenlerken jetlerinin uçaksavar ateşiyle hedef alındığını ve bir F-16'nın düştüğünü açıkladı.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, "Suriye'den kalkan İran yapımı bir insansız hava aracı, İsrail topraklarına girmek isterken ordu tarafından düşürüldü. Buna karşılık savaş uçaklarımız, Suriye'deki bazı İran hedeflerini vurdu. Saldırı sırasında uçaksavarlar İsrail jetlerini hedef aldı. Jetlerimizden biri düştü." ifadelerine yer verildi.

Harekatlara hazırız

Düşen uçaktaki pilotların uçaktan atlayarak İsrail topraklarına indiği ve hastaneye nakledildiği bildirilen açıklamada, olayın araştırıldığı belirtilerek, "İran saldırısını ve Suriye'nin verdiği karşılığı İsrail'in egemenliğinin şiddetli bir ihlali olarak görüyoruz. İsrail ordusu olayları izliyor, değerlendirme ve zorunluluklara göre tüm harekatlara hazır." denildi.

Kaynak: AA