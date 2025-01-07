Suriye'de yeni dönem başlıyor! Doha-Şam uçuşları için start verildi

Katar'ın başkenti Doha'daki Hamad Uluslararası Havalimanı'ndan kalkan yolcu uçağı, bu sabah uluslararası uçuşlara açılan Suriye'deki Şam Uluslararası Havalimanı'na iniş yaptı. Böylece Suriye'nin yeni döneminde Şam'a ilk kez uluslararası bir yolcu uçağı da inmiş oldu.

Suriye'de Baas rejiminin devrilmesinin ardından Şam Uluslararası Havalimanı yeniden faaliyete geçmiş ve 18 Aralık'ta, Suriye Hava Yolları'na ait yolcu uçağı yeni dönemde Şam Uluslararası Havalimanı'ndan Halep'e ilk yerel seferini düzenlemişti.