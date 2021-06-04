Suriye'deki saldırıda 1 asker şehit

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyindeki Afrin bölgesinde, teröristlerce yapılan roketatarlı saldırıda 1 askerin şehit olduğunu, bir askerin de yaralandığını duyurdu.

Açıklamada, "Hatay Kırıkhan’da, 03 Haziran 2021 tarihinde, boş olarak intikal eden tank taşıyıcı aracımız, ön tekerinin patlaması sonucu yoldan çıkarak kaza yapmış ve araçta yangın çıkmıştır. Kazada Kahraman silah arkadaşlarımız Ulaştırma Uzman Çavuş Necati Yatkak ile Ulaştırma Uzman Çavuş Halit Altun şehit olmuştur. Zeytin Dalı Harekât bölgesinde görev yapan Kahraman silah arkadaşımız Piyade Uzman Çavuş Şahin Sarsılmaz da teröristlerce yapılan roketatarlı saldırıda şehit olmuştur. Saldırıda bir kahraman silah arkadaşımız da yaralanmıştır." denildi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Kahraman silah arkadaşlarımız 3 Haziran 2021 tarihinde şehit olmuşlardır. Kahraman şehitlerimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailelerine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim." dedi.

Şehitler memleketlerine uğurlandı

Afrin bölgesinde şehit düşen Sarılmaz ile Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde şehit olan ulaştırma uzman çavuşlar Yatkak ve Altun'un cenazeleri, Hatay'daki törenin ardından memleketlerine uğurlandı.