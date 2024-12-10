Suriye'deki Türk mahkumlar yıllar sonra serbest kaldı: Cezaevinde öleceğimi düşünüyordum

Suriye'de Beşar Esad hükümeti devrilirken, hapisteki mahkumlar da salıverildi. Cezaevinden çıkan bazı mahkumlar idam cezasını beklerken, yeniden özgürlüğe kavuşmanın sevincini yaşadı.

Suriye'nin başkenti Şam'da 2003 yılında kaçakçılık yaptığı iddiasıyla tutuklanıp Adra Cezaevi'ne konulan Mehmet Ertürk'te, 32 yaşında girdiği cezaevinde tam 21 yıl kaldı. Muhaliflerinin salıverdiği Ertürk, Gaziantep'teki Karkamış Sınır Kapısı'ndaki işlemlerin ardından ailesiyle buluştu.

Kilis'te yaşayan ailesiyle hasret gideren Ertürk, arkadaşlarının iftirasıyla cezaevine girdiğini, cezasının 9 yıl önce bittiğini ancak serbest bırakılmadığını belirtti.

'Cezaevinde öleceğimi düşünüyordum'

Bulunduğu cezaevinde işkence gördüğünü dile getiren Ertürk, şunları kaydetti:

"O cezaevine girenlerin yüzde 99'u ölür. Cezaevinde af çıkarıldı, tüm yabancıları bıraktılar ancak Türkleri bırakmadılar. Cezam bitmesine rağmen beni ve diğer Türkleri bırakmadılar. Çok işkence gördüm, düşmanım dahi öyle işkence görmesin. Yemekler çok kötüydü. Bir gün pirinç, bir gün bulgur pilavı veriyorlardı. Bize 'yiyin eşekler' diye hitap ederlerdi. Cezaevinde öleceğimi düşünüyordum. Ben asla Türkiye'nin yüzünü göremem, Türk toprağına yetişemem diyordum."

'Kapıları kırarak bizleri çıkardılar'

Muhaliflerin cezaevindeki mahkumları çıkardıklarını ifade eden Ertürk, şöyle devam etti:

"Önce kadınları çıkardılar, daha sonra çekiçle gelip kapıları kırarak bizleri çıkardılar. Ben bu sırada bizi öldürmeye geldiklerini düşündüm ancak 'serbestsiniz çıkın' dendi. Ben uçakların cezaevini bombalayacağını düşündüm. Askere sordum o da 'Esed düştü, çıkın dedi' çıktık ve her yerde Esed'in yıkılışını kutlayan, havaya ateş eden insanlar gördük."

Ailesine kavuştuğu için mutlu olduğunu dile getiren Ertürk, "Tek isteğim ölürsem cenazemin Türkiye'ye getirilmesiydi. En azından ailem gelip mezarımın başında dua okusun istiyordum çünkü o cezaevinden sağ çıkacağımı hiç düşünmüyordum." ifadelerini kullandı.

Mustafa Ertürk'ün eşi Hatice Ertürk ile kızları ve oğlu kavuşma sırasında duygusal anlar yaşadı.