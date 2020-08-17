Suriye'deki Türk-Rus devriyesine saldırıyla ilgili açıklama

17 Ağustos 2020

Reuters'in bildirdiğine göre, Türk güvenlik kaynakları, Suriye'deki Suriye'deki Türkiye Rusya ortak devriyesi sırasında yapılan saldırıda maddi hasar oluştuğunu ve herhangi bir kayıp olmadığını açıkladı.

Rusya Savunma Bakanlığı, Türk askeri personelinin Suriye'deki Türkiye Rusya ortak devriyesi sırasında gerçekleşen patlamada vurulduğunu açıklamıştı.

RIA haber ajansında yer alan habere göre, patlamada hiçbir Rus askeri yaralanmadı.

Sputnik'te yer alan haberde ise, Rusya'nın Suriye'deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi'nden yapılan açıklamada, patlama M4 karayolunun İdlib gerilimi azaltma bölgesinde kalan kısmında gerçekleştirilen 22. Rus-Türk ortak devriyesi sırasında meydana geldi.

Ortak devriyeler askıya alınmıştı

13 Ağustos'ta Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, İdlib'de M4 karayolunda yapılan Rus-Türk ortak devriyelerinin bölgedeki militanların devam eden provokasyonları nedeniyle askıya alındığını söylemişti.

Zaharova, "Militanlar, hükümet güçlerinin mevzilerine ve yakınındaki yerleşimlere saldırılarını artırdı ve M4 karayolu boyunca uzanan güvenlik koridorunda provokasyonlara devam ediyor. Bundan dolayı M4 karayolundaki Rus-Türk ortak devriyeleri geçici olarak durduruldu." ifadelerini kullanmıştı.

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