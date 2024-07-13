Suriye'den 'normalleşme' mesajı: 2011 öncesine dikkat çekti; 'Yasadışı güçler çekilsin' dedi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son haftalarda Türkiye ile Suriye ilişkilerinin normalleşmesine ilişkin açıklamalarda bulunuyor. Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'la geçmişte olduğu gibi 'ailece' görüşmeleri için bir engel olmadığını söyleyen Erdoğan'ın Esad'la görüşmesi bekleniyor. Bu konuda Suriye'nin tavrı da merak konusu oluyordu.

Suriye'nin resmi haber ajansı SANA'nın haberine göre Suriye Dışişleri ve Gurbetçiler Bakanlığı, bugün Türkiye'yle ilişkilerine dair yazılı açıklama yayınladı.

Bakanlık açıklamasında, Suriye'nin halklar ve 'hükümetlerin politikaları' üzerinde net ayrım yapıldığını belirterek Suriye'nin ülkelerin çıkarlarının çatışma veya düşmanlığa değil, aralarındaki sağlam ilişkilere dayandığına dair katı inanca olduğu ifade edildi.

'Girişimlere olumlu yaklaşma konusunda istekliyiz'

Suriye'nin kendisi ve ülkeler arasındaki ilişkileri geliştirmek için ortaya konan çeşitli girişimlere olumlu yaklaşma konusunda istekli olduğu da kaydedildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Aynı bağlamda Suriye, Suriye-Türkiye ilişkilerini düzeltmeye yönelik girişimleri gözönünde bulundurdu. Bu girişimlerin sonucunun medyanın bir hedefi olmadığına inanıyor. Aksine, mevcut gerçeklere dayanan ve iki ülke arasındaki ilişkiyi yönlendiren, temeli egemenliğe, bağımsızlığa ve toprak bütünlüğüne saygı olan belirli ilkelere dayanan amaca yönelik bir yoldur. Kendi güvenliklerini ve istikrarlarını tehdit eden her şeyle yüzleşmenin yanı sıra, iki ülkenin ve iki halkın ortak çıkarlarına hizmet etmektedir.

'Her girişim açık temellere inşa edilmeli'

Suriye Arap Cumhuriyeti, iki ülke arasındaki ilişkilerin normal durumuna dönmesiyle temsil edilen arzu edilen sonuçlara ulaşılmasını sağlamak için bu konudaki her türlü girişimin açık temeller üzerine inşa edilmesi gerektiğini vurguluyor. Bu temellerin başında yasadışı olarak bulunan güçlerin Suriye topraklarından çekilmesi ve sadece Suriye’nin değil, Türkiye’nin güvenliğini de tehdit eden terör örgütleriyle mücadele gelmektedir.

'2011 öncesi durum'

Suriye Arap Cumhuriyeti, Suriye-Türkiye ilişkilerinin düzeltilmesi için samimi çaba gösteren kardeş ve dost ülkelere teşekkür ve takdirlerini ifade ederken, iki ülke arasındaki normal ilişkinin geri dönüşünün, iki ülkenin güvenlik, emniyet ve istikrarının temeli olan 2011 öncesindeki durumun geri dönüşüne dayandığını vurguluyor."