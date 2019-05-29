Suriyeliler bayram tatili için ülkesine gitti

29 Mayıs 2019

Ramazan Bayramı için geçişlerin sürdüğü sınırlardan bugüne kadar 12 bin 817 Suriyeli, yakınlarıyla bayramlaşmak üzere ülkesine gitti.

Göç İdaresi Genel Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Ramazan ve Kurban bayramları süresince Suriyelilere Türkiye'den çıkış izni veriliyor.

Bayramı, ilçe merkezleri ve köylerindeki yakınlarının yanında geçirmek isteyen Suriyeliler için geçiş işlemleri başlarken, gümrük kapısında da özel düzenlemeler yapıldı.

Suriyeliler, gümrük muhafaza ekiplerinin kontrolünün ardından otobüslerle ülkelerine gitmeye başladı.

Bugüne kadar 12 bin 817 Suriyeli, Ramazan Bayramı dolayısıyla ülkelerine giderken, çıkışların devam ettiği öğrenildi.

Suriyelilerden 2017'de bayramlarda çıkış yapanların yaklaşık yüzde 15'i, 2018'de ise yüzde 57'si Türkiye'ye dönmemişti.

Öte yandan, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarıyla terör örgütlerinden temizlenen bölgelere Suriyelilerin kalıcı olarak dönüşleri de sürüyor. Bu kapsamda, huzur ve güven ortamının sağlanması sayesinde 328 bin 954 Suriyeli kendi isteğiyle ülkesine gitti.

Kaynak: AA