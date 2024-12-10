Suriyeliler dönmeye devam ediyor! Hatay'da yeni sınır kapısı açıldı

Suriye'de Heyet Tahrir el-Şam grubun öncülüğünde 27 Kasım'dan İdlib'de Suriye ordusuna karşı saldırıya geçen gruplar, şehirleri alarak güneye kadar ilerledi. Gruplad bu hafta sonu başkent Şam'ı ele geçirdi.

Muhaliflerin Esad iktidarına son vermesinin ardından milyonlarca Suriyelinin de ülkelerine dönüş yolu açıldı. Ülkedeki imar faaliyetleriyle daha çok nüfusun ülkeye gitmesi bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dünkü kabine toplantısının ardından 'yığılmaları önlemek ve trafiği kolaylaştırmak amacıyla' Hatay'daki Yayladağı Hudut Kapısı'nı da geçişlere açacaklarını duyurdu.

Erdoğan'ın açıklamasından saatler sonra Hatay'daki Yayladağı Gümrük Kapısı 13 yılın ardından faaliyetine yeniden başladı.

Bugün sabah saatlerinde çok sayıda Suriyeli sınır kapısına giderek ülkelerine geçmeye başladı. İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı ‘Mobil Hizmet Birimi' de işlemleri gerçekleştirdi.

Türkiye'de kaç Suriyeli var?

Türkiye, 2011'de başlayan iç savaşın ardından en çok göç alan ülkelerin başında geliyordu. Resmi rakamlara göre Türkiye'de geçici koruma altında olan Suriyeli sayısı 3 milyon.