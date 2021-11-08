Suriyeliler için ‘Gönüllü Geri Dönüş’ projesi yeniden başladı

Esenyurt Belediyesi, ‘Gönüllü Geri Dönüş’ projesi kapsamında, ülkelerine dönmek isteyen Suriyeliler için çalışmalarını sürdürüyor. Proje kapsamında, ikinci kafile olarak 3 ayrı bölgeye 32 Suriyeli daha yolcu edildi. Hatay ve Kilis’teki sınır kapılarına gönderilen Suriyeliler için uğurlama töreni düzenlendi.

Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt tarafından uğurlanan Suriyeliler, Halep, Şam ve Afrin’e geçecek.

Uğurlama sırasında konuşan Başkan Bozkurt, pandemi şartları nedeniyle ara verdikleri uygulamaya yeniden başladıklarını söyledi. Geri dönüş taleplerini aldıktan sonra tüm işlemleri yürüttüklerini ifade eden Bozkurt, “Artık Esenyurt’un dışından da başvurular var. 6 kişi Bağcılar’dan geldi. Umarım bu her tarafta uygulanır. Hem Suriyeli vatandaşlar ülkelerinde rahat bir nefes alır hem de Türkiye’deki vatandaşlarımız daha huzurlu yaşarlar.” diye konuştu.