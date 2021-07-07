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Suriyeliler Kurban Bayramı için ülkelerine gidiyor

Türkiye'de bulunan Suriyeli mülteciler, Kurban Bayramı'nı geçirmek için sınır kapılarından ülkelerine geçiyor. 5 Temmuz'da başlayan geçişler, 18 Temmuz'a kadar sürecek. Dönüşler ise 26-31 Temmuz'da yapılacak.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
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Türkiye'deki sığınmacı Suriyeliler, Kurban Bayramı'nı geçirmek için Kilis'teki Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan ülkelerine gidiyor.

Valilik izninin ardından sınır kapısı yakınında kurulan gözlem noktalarına gelen Suriyeliler, Azez, Mare, Soran, Aktarin, Çobanbey, Afrin, Cerablus ve Bab gibi bölgelerde yaşayan yakınlarının yanına hareket etmeye başladı.

Türkiye'den bayram için Suriye'ye geçenlerin sayısı, ilk 2 günde 203 kişi oldu.

Suriyeli Muhammed Misto, Kurban Bayramı'nı ülkesinde geçirmek için sınır kapısına geldiğini söyleyerek, "Türkiye'nin verdiği özel izinle Suriye'ye giriş yapacağım. Akrabalarımı çok özledim. İnşallah belgelerimde eksik olmazsa ülkeme geçeceğim. Şimdiden herkesin Kurban Bayramı'nı kutluyorum." diye konuştu.

Bu arada, 5 Temmuz'da başlayan geçişler, 18 Temmuz'a kadar sürecek. Dönüşler ise 26-31 Temmuz'da yapılacak.

 

Suriyeliler bayram için ülkelerine geçiyorSuriyeliler bayram için ülkelerine geçiyorGündem

 

 