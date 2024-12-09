'Suriyeliler vergiden muaf olarak aldıkları araçlarda geri dönüyorlar' iddiası! Resmi açıklama geldi

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılan "Suriyeliler ÖTV, MTV ödemeden vergiden muaf aldıkları araçlarla geri dönüyorlar" iddiasının doğru olmadığını bildirdi.

'Herhangi bir muafiyet ve ayrıcalıkları yoktur'

Açıklamada, "Suriyeliler sahip oldukları motorlu araçlar için Türk vatandaşlarının ödemek zorunda olduğu ÖTV, MTV, muayene ücreti vb. resmi ücreti ödemekle yükümlüdür. Türkiye'nin geçici koruması altındaki Suriyeli sığınmacıların vergi konusunda herhangi bir muafiyetleri veya ayrıcalıkları yoktur." denildi.