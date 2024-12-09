'Suriyeliler vergiden muaf olarak aldıkları araçlarda geri dönüyorlar' iddiası! Resmi açıklama geldi
Dün Suriye'de Baas rejiminin çökmesi ile Beşar Esad, ülkeyi terk etmişti. Türkiye'de haberi büyük sevinçle karşılayan Suriyelilerden bir kısımı, geri dönüş yoluna çıkmıştı. Ancak sosyal medyada Suriyeliler'in Türkiye'de ÖTV ve MTV ödemeden aldıkları araçlarla geri döndüğü iddiası büyük tartışmalara neden oldu. Konuyla ilgili DMM'den resmi açıklama geldi.
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılan "Suriyeliler ÖTV, MTV ödemeden vergiden muaf aldıkları araçlarla geri dönüyorlar" iddiasının doğru olmadığını bildirdi.
'Herhangi bir muafiyet ve ayrıcalıkları yoktur'
Açıklamada, "Suriyeliler sahip oldukları motorlu araçlar için Türk vatandaşlarının ödemek zorunda olduğu ÖTV, MTV, muayene ücreti vb. resmi ücreti ödemekle yükümlüdür. Türkiye'nin geçici koruması altındaki Suriyeli sığınmacıların vergi konusunda herhangi bir muafiyetleri veya ayrıcalıkları yoktur." denildi.