Suriyelilerin gönüllü geri dönüşü 1,2 milyonu aştı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Suriyelilerin gönüllü geri dönüş sürecine ilişkin son verileri paylaştı.

Bakan Yerlikaya, 2016 yılından bu yana ülkelerine dönen Suriyeli sayısının 1 milyon 249 bin 390’a ulaştığını, 8 Aralık 2024 sonrası dönemde ise 509 bin 387 kişinin geri döndüğünü açıkladı.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, sürecin Göç İdaresi Başkanlığı koordinasyonunda gönüllülük esasına dayalı ve güvenli şekilde yürütüldüğünü vurguladı.

“Türkiye, dün olduğu gibi bugün de gönüllü geri dönüş sürecinde Suriyeli kardeşlerimizin yanında” ifadelerini kullanan Yerlikaya, Adana Sarıçam’daki Gönüllü Geri Dönüş Koordinasyon Merkezi’nin bu süreçte önemli bir rol üstlendiğini belirtti.

Bakan Yerlikaya, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ülkemiz, göç yönetiminde tarihsel tecrübesi, insani yaklaşımı ve rasyonel bakış açısıyla dünyaya örnek bir model ortaya koymaktadır. Gönüllü geri dönüş yapan Suriyeliler hüzün ve sevinci bir arada yaşıyor. Biz de bu süreci hassasiyetle yürütmeye devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.