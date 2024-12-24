Suriyelilerin kaçı ülkesine döndü? Bakan Yerlikaya son rakamı açıkladı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, AA Editör Masası'nda bakanlığının faaliyetlerine ve gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Türkiye'deki Suriyelilerin sayısı

Suriye'de yaşanan son gelişmeleri değerlendiren Bakan Yerlikaya, Türkiye'de 'yasal kalış hakkı' olan yabancıların sayısının 4 milyon 164 bin 472 olduğunu belirterek, "Bunun 2 milyon 920 bin 119'u geçici koruma altındaki Suriyeliler" dedi.

Son 15 günde geri dönüşler 7 kat arttı

Yerlikaya, 2017'den itibaren 763 bin 443 Suriyeli'nin ülkesine döndüğünü, son 15 günde Suriye'ye dönenlerin sayısının 7 kat artarak 25 bini geçtiğini söyledi.

Ülkesine dönmek isteyen Suriyelilerin, Göç İdaresi Başkanlığı internet sayfasından başvuru yaparak gidebileceğini söyleyen Bakan Yerlikaya, aynı gün içerisinde randevu verildiğini belirtti.

Her aileden bir kişiye 3 giriş çıkış hakkı

İçişleri Bakanı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'In talimatı ile 1 Ocak-1 Temmuz 2025'te Suriyeli sığınmacılara yönelik her aileden bir kişiye 3 giriş çıkış hakkı tanınacağını söyledi. Yerlikaya, "Oradaki evi hazırlayabilmesi için böyle bir karar aldık." dedi.