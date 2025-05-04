Suriye’nin hava trafiği Türkiye’nin desteğiyle yeniden yapılanıyor

Nagihan KALSIN-ANKARA

Suriye sivil havacılığını uluslararası standartlara taşımak amacıyla önemli bir adım atıldı. Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) ile Suriye Sivil Havacılık Kurumu arasında imzalanan Mutabakat Zaptı ile Suriye’deki havalimanları ve hava trafik yönetimi sistemleri, iletişim, havalimanı operasyonları, güvenlik ve yangınla mücadele konularında uluslararası standartlara uygun şekilde yeniden yapılandırılacak.

Mutabakat, söz konusu alanlarda teknik destek sağlanmasını ve operasyonel kapasitenin artırılmasını hedefliyor. Bu kapsamda, sivil havacılığın güvenli, etkili ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşması amaçlanıyor.