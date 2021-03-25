Suriye'nin kuzeyinde 3 geçiş noktası yeniden açılacak

İdlib ve Halep'teki üç geçiş noktası yeniden açılacak.

Interfax haber ajansında yer alan bilgiye göre, Rusya, İdlib çatışmasızlık bölgesinde iki ve Halep yakınlarında ise bir geçiş noktasını açma konusunda Türkiye ile anlaşma sağladı.

Rusya'nın Suriye'deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi dün Rusya'nın Türkiye'ye İdlib ve Halep'teki insani durumun ağırlaşması nedeniyle üç geçiş noktasını 25 Mart'tan itibaren yeniden açmasını önerdiğini açıklamıştı.